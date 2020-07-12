Игорь Додон поздравил граждан с праздником Святых Апостолов Петра и Павла

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Ежегодно в этот день православные верующие отмечают праздник Святых Апостолов Петра и Павла – двух мучеников, проповедовавших заветы Христа во многих частях света. Апостолы Пётр и Павел считаются учениками Иисуса, они больше всего содействовали распространению христианства в мире и создали христианские общины. Их чтят в один день, поскольку они умерли вместе в 67 году, во времена гонений на христиан, устроенных императором Нероном.

Сегодня во многих населённых пунктах Республики Молдова отмечается храмовый праздник в честь Святых Апостолов Петра и Павла. В народном календаре этот праздник венчает середину сельскохозяйственного летнего сезона и период сенокоса.

– По случаю праздника передаю самые искренние поздравления всем согражданам, особенно тем, кто сегодня отмечает именины. Желаю всем здоровья, благополучия и всего хорошего, – отметил президент на своей странице в соцсети.

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