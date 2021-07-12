Игорь Додон поздравил граждан с праздником Святых Апостолов Петра и Павла

Игорь Додон поздравил граждан с праздником Святых Апостолов Петра и Павла

Ежегодно в этот день православные верующие отмечают праздник Святых Апостолов Петра и Павла – двух мучеников, проповедовавших притчи Христа на многих континентах. Благодаря их миссии христианство распространилось от Иерусалима до Рима.

– По случаю этого праздника хочу поздравить наших сограждан, чьи населённые пункты отмечают храмовые праздники, а также тех, кто празднуют день ангела. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего, – написал председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

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