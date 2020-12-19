Игорь Додон поздравил граждан с праздником Николая Чудотворца

Игорь Додон поздравил граждан с праздником Николая Чудотворца

Это один из величайших и самых почитаемых святых Церкви.

Святой Николай известен как великий защитник Православия и защитник несправедливо обвиняемых, купцов, путешественников, моряков и особенно защитник детей. С незапамятных времён Святой Николай особо почитается на молдавской земле.

Николай Чудотворец – покровитель моего дома и семьи. По случаю этого прекрасного праздника сердечно поздравляю тех, кто сегодня празднует именины, а также тех, кто отмечает храмовый праздник дома. Желаю всем жителям нашей страны здоровья, душевного тепла и счастливых праздников! – отметил Игорь Додон.

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