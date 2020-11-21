Игорь Додон поздравил граждан с православным праздником

Сегодня Православная церковь празднует Собор Святых архангелов Михаила и Гавриила и всех Небесных Сил бестелесных. Святые архангелы Михаил и Гавриил известны как предводители сонма ангелов, хранители людей от рождения до смерти, молящиеся Богу об их здоровье.

Согласно распространенному мнению, архангелы присутствуют на Страшном суде, являются покровителями дома, сжигают грехи и следят за тем, чтобы души смертных очищались от ошибок постом.

– Передаю поздравления жителям городов и сёл Молдовы, где отмечаются праздники, а также тем, кто отмечает праздник дома. Поздравляю и горожан, которые сегодня отмечают именины, желаю всем душевного спокойствия, здоровья и благополучия, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.