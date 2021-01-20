Игорь Додон поздравил граждан с православным праздником

Игорь Додон поздравил граждан с православным праздником
Лидер ПСРМ сердечно поздравил всех православных христиан Республики Молдова с празднованием Собора Святого Пророка Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. 

Иоанн Креститель – один из самых почитаемых святых, причем как в православии, так и в других христианских конфессиях. Именно он крестил Христа в водах Иордана. В этот день завершаются традиционные зимние праздники.
– Желаю всем здоровья, благополучия и всего наилучшего. Многая лета всем, кто носит имя Святого Иоанна Крестителя! – отметил Игорь Додон. 
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