Игорь Додон поздравил граждан с православным праздником

Сегодня Православная церковь отмечает день Святого апостола Андрея Первозванного – первого из учеников Христа, который отозвался на призыв Учителя стать апостолом.
Апостол Андрей был учеником Иоанна Крестителя до того, как Господь Иисус Христос начал проповедовать, после чего он, Андрей, всю жизнь следовал за Иисусом. Он проповедовал Евангелие и слово Господа в регионе Черного моря, достигнув и наших земель. Согласно народной традиции, ночь на Святого Андрея отмечается множеством обычаев, традиций и суеверий.
– Сердечно поздравляю всех сограждан с этим великим праздником, особенно тех, кого зовут Андрей или Андрея, желаю им здоровья, благополучия и душевного тепла! – отметил Игорь Додон.
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