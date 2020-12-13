Игорь Додон поздравил граждан с православным праздником

Апостол Андрей был учеником Иоанна Крестителя до того, как Господь Иисус Христос начал проповедовать, после чего он, Андрей, всю жизнь следовал за Иисусом. Он проповедовал Евангелие и слово Господа в регионе Черного моря, достигнув и наших земель. Согласно народной традиции, ночь на Святого Андрея отмечается множеством обычаев, традиций и суеверий.