Игорь Додон поздравил граждан с православным праздником

Игорь Додон поздравил граждан с православным праздником
Православные верующие отмечают сегодня Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из двунадесяти праздников. Он напоминает нам о том моменте, когда Деву Марию в возрасте трех лет ее родители Иоахим и Анна привели в Иерусалимский Храм. 

Согласно народной традиции, этот праздник называется также «Овидением» и считается днем волшебства, полным суеверий. Игорь Додон поздравил на своей странице в соцсети с этим днём всех граждан.
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