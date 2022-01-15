Игорь Додон поздравил граждан с Национальным днём культуры

Игорь Додон поздравил граждан с Национальным днём культуры

Культура является краеугольным камнем общества и элементом его устойчивости во времени. День национальной культуры – прекрасная возможность выразить слова благодарности деятелям искусства за вдохновение, самоотверженность и стойкость.

Этот праздник связан с днём рождения великого национального поэта Михая Эминеску, творчество которого является доказательством международного признания нашей культуры. Великий поэт был и останется выдающейся личностью, занявшей своим творчеством особое место во всемирной литературе. Наш общий долг – сохранить и передать будущим поколениям богатое культурное наследие, оставленное великим поэтом, – написал Додон на своей странице в соцсети.

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