Игорь Додон поздравил граждан с Ильиным днём

Игорь Додон поздравил граждан с Ильиным днём

Сегодня православные верующие чтят Святого Пророка Илию – одного из наиболее уважаемых пророков Ветхого Завета.

Пророк Илия считается учителем заблудших, отошедших от Господа людей и бесстрашным защитником веры. В то же время его считают приносящим дождь, поскольку он однажды силой молитвы спас народ Израиля после трех с половиной лет засухи.

По случаю этого праздника глава государства поздравил всех сограждан, в том числе тех, кто сегодня празднует день ангела, желаю всем здоровья и благополучия.

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