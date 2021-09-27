Игорь Додон поздравил граждан с днём Воздвижения Креста Господня

Игорь Додон поздравил граждан с днём Воздвижения Креста Господня
Этот праздник знаменует собой чудесное обретение Креста, на котором был распят Иисус Христос, и его воздвижение перед народом епископом Иерусалимским Макарием, а также принесение Святого Креста от языческих персов во времена византийского императора Ираклия, который с большими почестями поместил его в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. 

Крест является символом победы над смертью и грехом, а праздник Воздвижения Креста Господня отмечен суровым постом и молитвой, чтобы напомнить нам о Страстях Иисуса Христа.
– Наши люди особенно чтят Крест и уважают давнишнюю традицию устанавливать кресты у источников и на перекрестках. Пусть Господь Своим Животворящим Крестом благословит нас и защитит нашу страну! – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети. 
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