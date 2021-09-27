Игорь Додон поздравил граждан с днём Воздвижения Креста Господня

Этот праздник знаменует собой чудесное обретение Креста, на котором был распят Иисус Христос, и его воздвижение перед народом епископом Иерусалимским Макарием, а также принесение Святого Креста от языческих персов во времена византийского императора Ираклия, который с большими почестями поместил его в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.