Игорь Додон поздравил сограждан с днём Святого Василия и со Старым Новым годом

0

Святой Василий был великим христианским теологом, приложившим много усилий для учреждения церкви. Он боролся за права священников и проповедовал православную веру. Василий Великий был первым иерархом, создавшим при церквях приюты и больницы для бедных.

Сегодня же наш народ, чествуя традиции предков, отмечает и Старый Новый год. По этому случаю передаю всем искренние поздравления, желаю здоровья и процветания. Многая лета всем наречённым именем Святого Василия Великого, – написал на своей странице в соцсети Игорь Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.