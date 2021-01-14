Игорь Додон поздравил граждан с днём Святого Василия и Новым годом по старому стилю

Игорь Додон поздравил граждан с днём Святого Василия и Новым годом по старому стилю

Сегодня мы чествуем Святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, одного из важнейших отцов Православной Церкви и великого христианского богослова. Святой Василий Великий прилагал постоянные усилия для организации церкви, боролся за права духовенства и проповедовал православную веру. Он уделял большое внимание бедным, угнетенным, основал несколько церквей, больниц, приютов, совершил множество благотворительных деяний.

Также в этот день наши люди чтут прекрасную традицию празднования Нового года по старому стилю, соблюдая многие обычаи и традиции, связанные с этим праздником.

⁃ Сердечно желаю всем нашим людям счастливого Нового года, а еще поздравляю всех наречённых именем Святого Василия Великого. С Новым годом! – написал на своей странице в соцсети Игорь Додон.

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