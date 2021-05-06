Игорь Додон поздравил граждан с днём Святого Георгия Победоносца

Сегодня Православная церковь чтит Святого Великомученика Георгия Победоносца, который считается духовным покровителем вооружённых сил и защитником истинной веры. Он один из самых известных и почитаемых святых в христианстве.
– Его особенно чтут в нашей стране, его лик изображен на боевом знамени выдающегося господаря Штефана Великого и Святого. В Республике Молдова есть много святых мест, носящих имя Великомученика Георгия Победоносца. По этому случаю искренне поздравляю жителей населённых пунктов, избравших Святого Георгия своим небесным покровителем, а также всех людей, отмечающих сегодня день ангела, – написал председатель ПСРМ на своей странице в социальной сети.
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