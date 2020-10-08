Игорь Додон поздравил граждан с днём памяти святого преподобного Сергия Радонежского

– Я уделяю особое внимание почитанию этого великого святого в нашей стране. Напоминаю, что в 2014 году по моей инициативе из Троице-Сергиевой Лавры в Молдову были доставлены икона и мощи преподобного Сергия, которые были выставлены для поклонения в нескольких храмах страны, а в 2015 году в Бельцах был установлен памятник преподобному Сергию Радонежскому. По случаю этого прекрасного праздника сердечно поздравляю всех верующих, а также тех, кто сегодня отмечает свои именины. Пусть преподобный Сергий Радонежский благословит Молдову и наш народ! – отметил Додон на своей странице в соцсети.