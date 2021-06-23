Игорь Додон поздравил государственных служащих с их профессиональным праздником

– Сегодняшний праздник призван подчеркнуть важную и ответственную роль государственных служащих в развитии общества, в котором мы живем. Государственные службы имеют решающее влияние на качество жизни граждан, и ваша преданность делу, ответственное отношение и ваша поддержка граждан в получении ими помощи от хорошо скоординированной системы имеют важное значение. Я не согласен с теми, кто говорит, что всех госслужащих нужно снять с должности и заменить новыми людьми, даже непрофессионалами. Вы посвятили свою жизнь служению общественным интересам и государству, вы учились и постоянно совершенствовались, вы преданно и ответственно выполняли свои обязанности, – отметил лидер ПСРМ.