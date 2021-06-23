Игорь Додон поздравил государственных служащих с их профессиональным праздником

Председатель ПСРМ пожелал им здоровья, новых достижений и много упорной работы для успешного выполнения служебных задач.
– Сегодняшний праздник призван подчеркнуть важную и ответственную роль государственных служащих в развитии общества, в котором мы живем. Государственные службы имеют решающее влияние на качество жизни граждан, и ваша преданность делу, ответственное отношение и ваша поддержка граждан в получении ими помощи от хорошо скоординированной системы имеют важное значение. Я не согласен с теми, кто говорит, что всех госслужащих нужно снять с должности и заменить новыми людьми, даже непрофессионалами. Вы посвятили свою жизнь служению общественным интересам и государству, вы учились и постоянно совершенствовались, вы преданно и ответственно выполняли свои обязанности, – отметил лидер ПСРМ.
Он заверил госслужащих, что команда профессионалов, частью которой является и он, приложит все усилия, чтобы помочь улучшить условия их труда, обеспечить достойную оплату и создать возможности для постоянного повышения квалификации.
– Спасибо за ваш существенный вклад в обеспечение эффективного государственного управления. Желаю вам много упорства, терпения и решимости в сложной, но такой важной миссии, которую вы выполняете в интересах граждан и государства, – подытожил Додон.
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