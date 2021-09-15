Игорь Додон поздравил футболистов «Шерифа» с отличным дебютом в групповом этапе Лиги Чемпионов

В сегодняшнем домашнем матче против «Шахтёра», одного из сильнейших клубов Украины, чемпион Молдовы выступал очень уверенно, полностью владея инициативой на поле. Итог – 2:0 в пользу тираспольской команды.
– Желаю игрокам «Шерифа» новых побед в этот исторический для молдавского футбола период! – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.
Следующий матч в Тирасполе состоится 3 ноября против легендарного миланского «Интера».
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Iar acelaș Dondon face lucru ca un conducător de țară, parcă nu ar fi un cetățean de rând. Sau poate el îndeplinește misiunea Kremlinului, în particular a lui Kozak, care conduce cu socialiștii. Dle Dondon, nu te băga în ceea e nu esteîn competența ta.