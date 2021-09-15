Игорь Додон поздравил футболистов «Шерифа» с отличным дебютом в групповом этапе Лиги Чемпионов

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В сегодняшнем домашнем матче против «Шахтёра», одного из сильнейших клубов Украины, чемпион Молдовы выступал очень уверенно, полностью владея инициативой на поле. Итог – 2:0 в пользу тираспольской команды.

– Желаю игрокам «Шерифа» новых побед в этот исторический для молдавского футбола период! – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

Следующий матч в Тирасполе состоится 3 ноября против легендарного миланского «Интера».

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