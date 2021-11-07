Игорь Додон поздравил Дмитрия Козака с днём рождения

0

Председатель Партии социалистов поздравил заместителя главы Кремлевской Администрации, спецпредставителя Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрия Козака с днём рождения.

Дмитрий Козак – хорошо известный и очень уважаемый в Молдове человек, отметил Додон, подчеркнув, что благодаря опыту Козака и его профессионализму молдавско-российские отношения в значительной степени стабилизировались и сумели укрепиться.

⁃ Сегодня наши двусторонние отношения переживают сложный период, однако во многом благодаря Дмитрию Козаку нам удается удержать стратегическое партнерство Молдовы и России в русле конструктивности и прагматизма. Желаю Дмитрию Николаевичу крепкого здоровья и успешного выполнения поставленных перед ним государственных задач, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.