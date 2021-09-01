Игорь Додон поздравил детей, родителей и педагогов с началом нового учебного года (ФОТО)

Председатель ПСРМ отметил, что солидарен с их проблемами и пожеланиями. Сегодня в первый раз в первый класс отправился младший сын Игоря Додона – Никушор.
– Мы все хотим, чтобы учебный процесс с 1 сентября был максимально близким к той норме, которая существовала до пандемии. После полутора лет опыта, накопленного системой здравоохранения, и благодаря значительно более высокому проценту иммунизации наших людей, в том числе благодаря вакцинам, мы сегодня ожидаем, что учебный процесс вернется к форме и качеству прошлых лет, когда ученики и учителя общались напрямую в классах, когда родители могли свободно ходить на работу, а школы действительно были вторым домом для десятков тысяч детей, – отметил он.
Додон подчеркнул, что сегодняшнее поколение учеников будет представлять молдавское общество завтрашнего дня, наше общее будущее. Вот почему, считает он, качество обучения должно быть главным приоритетом для правительства, и к любым злоупотреблениям, которые приводят к блокировке нормального учебного процесса, нужно подходить очень критически.
– Мы не можем позволить, чтобы кто-либо в правительстве из-за отсутствия решений и видения пожертвовал школьным образованием и несправедливо отнесся к учащимся, родителям, учителям и школьным работникам, сделав их жертвами неверных решений, – уверен председатель ПСРМ.
В этом году он снова является родителем первоклассника. Младший сын Никушор впервые переступил порог школы. В то же время старший сын Влад уже стал студентом, поступив в два вуза: один в России, другой в Китае – на факультет астрофизики.
– Поэтому я очень хорошо понимаю эмоции и переживания родителей, которые всем сердцем хотят, чтобы в школах страны была привычная атмосфера. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает, и те, кто позволяют себе злоупотребления в отношении учителей, добровольно откажутся от них, – подытожил Додон.
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