Игорь Додон поздравил детей, родителей и педагогов с началом нового учебного года (ФОТО)

Председатель ПСРМ отметил, что солидарен с их проблемами и пожеланиями. Сегодня в первый раз в первый класс отправился младший сын Игоря Додона – Никушор.

– Мы все хотим, чтобы учебный процесс с 1 сентября был максимально близким к той норме, которая существовала до пандемии. После полутора лет опыта, накопленного системой здравоохранения, и благодаря значительно более высокому проценту иммунизации наших людей, в том числе благодаря вакцинам, мы сегодня ожидаем, что учебный процесс вернется к форме и качеству прошлых лет, когда ученики и учителя общались напрямую в классах, когда родители могли свободно ходить на работу, а школы действительно были вторым домом для десятков тысяч детей, – отметил он.

Додон подчеркнул, что сегодняшнее поколение учеников будет представлять молдавское общество завтрашнего дня, наше общее будущее. Вот почему, считает он, качество обучения должно быть главным приоритетом для правительства, и к любым злоупотреблениям, которые приводят к блокировке нормального учебного процесса, нужно подходить очень критически.