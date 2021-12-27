Игорь Додон поздравил «Деловую Россию» с 20-летием со дня основания

Игорь Додон поздравил «Деловую Россию» с 20-летием со дня основания
Игорь Додон поздравил своих друзей и партнёров из организации «Деловая Россия» с 20-летием со дня основания. Сегодня в Москве проходят ряд мероприятий, приуроченных к этой дате.

«Деловая Россия» объединяет более 7000 юридических лиц с общей численностью сотрудников более 3,5 млн человек.

Напомним, что в первой половине этого года, «Деловая Россия» стала соучредителем Молдавско-Российского Делового Союза, который начнёт работу в январе 2022 года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md