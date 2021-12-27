Игорь Додон поздравил «Деловую Россию» с 20-летием со дня основания

Игорь Додон поздравил своих друзей и партнёров из организации «Деловая Россия» с 20-летием со дня основания. Сегодня в Москве проходят ряд мероприятий, приуроченных к этой дате.
«Деловая Россия» объединяет более 7000 юридических лиц с общей численностью сотрудников более 3,5 млн человек.
Напомним, что в первой половине этого года, «Деловая Россия» стала соучредителем Молдавско-Российского Делового Союза, который начнёт работу в январе 2022 года.
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