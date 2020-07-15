Игорь Додон поздравил Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши

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Глава государства пожелал ему дальнейших успехов на второй президентский срок.

– Пользуясь прекрасным случаем, хочу заверить Вас, что Республика Молдова ценит основанные на доверии, взаимной поддержке и тесном экономическом сотрудничестве отношения с Республикой Польша, выступая за максимальное использование потенциала обеих стран. Убежден, что связи между нашими государствами будут развиваться по восходящей в естественном русле взаимовыгодного сотрудничества. Надеюсь, что вскоре у нас будет возможность обсудить приоритетные вопросы двусторонней повестки дня, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие общий интерес, – отметил Игорь Додон.

Президент также выразил уверенность в том, что переизбрание Анджея Дуды на пост главы государства станет новым стимулом для укрепления отношений между нашими странами.

Второй тур выборов главы государства прошел в Польше 12 июля. По результатам обработки всех протоколов, Дуда набрал 51,03% голосов избирателей. Его соперник Рафал Тшасковский, представляющий оппозиционное объединение «Гражданская коалиция», получил 48,97%.

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