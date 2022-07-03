Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко и весь дружественный белорусский народ с Днём независимости

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Поздравительное послание экс-президент опубликовал на своей странице в соцсети.

– Молдову и Беларусь связывают крепкая дружба и взаимовыгодное сотрудничество во многих областях. Убеждён, что эти прочные связи с годами будут только крепнуть. Искренне желаю Александру Григорьевичу новых впечатляющих достижений на благо страны и граждан, а всему народу Беларуси – процветания и благополучия! – отметил Додон.

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