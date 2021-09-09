Игорь Додон поздравил адвокатов с их профессиональным праздником

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Председатель ПСРМ пожелал им крепкого здоровья, личных и профессиональных достижений.

– Выражаю искреннюю признательность за работу, которую вы ежедневно выполняете с большой самоотдачей, настойчивостью и упорством в целях соблюдения прав человека и демократических ценностей, прав, свобод и законных интересов граждан, – написал он.

Игорь Додон отметил, что адвокат играет одну из самых важных ролей в отправлении правосудия и соблюдении законности, поэтому наше общество рассчитывает на их полное участие в этих процессах.

– В этот профессиональный праздник желаю всем, посвятившим себя работе в сфере юриспруденции, выдающихся достижений, жизненных сил и благодарности от граждан, – подытожил он.

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