Игорь Додон посетил ряд сёл Дрокиевского района, чьи жители массово поддержали его на выборах (ФОТО, ВИДЕО)

Следующей остановкой Игоря Додона в Дрокиевском районе стало село Котова. По его инициативе это и соседнее село Паланка получили более 2,3 млн. леев на ремонт дорог и инфраструктуры. Кроме того, в гимназии села Котова отремонтированы сети электроснабжения на сумму 118 тысяч леев, а еще 100 тысяч пошли на ремонт здания детского сада села Макаревка.
После этого председатель ПСРМ отправился в село Баронча, где его команда обеспечила финансирование строительства дорог на 1,1 млн. леев, ремонт крыши местного детского сада на 433 тыс. леев и ремонт здания мэрии на 70 тысяч леев.
– В этом селе хорошо помнят о моем вкладе в улучшение местной инфраструктуры, поэтому его жители активно поддержали меня на выборах президента – 92% голосов во втором туре. В селе Котова я получил 68%, что тоже очень хороший результат, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.
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