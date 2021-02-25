Игорь Додон посетил ряд сёл Дрокиевского района, чьи жители массово поддержали его на выборах (ФОТО, ВИДЕО)

Следующей остановкой Игоря Додона в Дрокиевском районе стало село Котова. По его инициативе это и соседнее село Паланка получили более 2,3 млн. леев на ремонт дорог и инфраструктуры. Кроме того, в гимназии села Котова отремонтированы сети электроснабжения на сумму 118 тысяч леев, а еще 100 тысяч пошли на ремонт здания детского сада села Макаревка.