Игорь Додон посетил ряд сёл Дрокиевского района, чьи жители массово поддержали его на выборах (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон посетил ряд сёл Дрокиевского района, чьи жители массово поддержали его на выборах (ФОТО, ВИДЕО)
Следующей остановкой Игоря Додона в Дрокиевском районе стало село Котова. По его инициативе это и соседнее село Паланка получили более 2,3 млн. леев на ремонт дорог и инфраструктуры. Кроме того, в гимназии села Котова отремонтированы сети электроснабжения на сумму 118 тысяч леев, а еще 100 тысяч пошли на ремонт здания детского сада села Макаревка. 

После этого председатель ПСРМ отправился в село Баронча, где его команда обеспечила финансирование строительства дорог на 1,1 млн. леев, ремонт крыши местного детского сада на 433 тыс. леев и ремонт здания мэрии на 70 тысяч леев.
– В этом селе хорошо помнят о моем вкладе в улучшение местной инфраструктуры, поэтому его жители активно поддержали меня на выборах президента – 92% голосов во втором туре. В селе Котова я получил 68%, что тоже очень хороший результат, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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