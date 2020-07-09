Игорь Додон посетил районную больницу Чадыр-Лунги (ФОТО, ВИДЕО)

0

Вместе с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах Игорь Додон посетил районную больницу в Чадыр-Лунге, где до недавнего времени была сложная эпидемиологическая ситуация в связи со вспышкой заболеваемости COVID-19.

В настоящее время здесь проходят лечение 39 пациентов с коронавирусом; с начала эпидемии в Чадыр-Лунгском районе было инфицировано 549 человек. Глава государства поблагодарил персонал больницы за усилия по борьбе с распространением вируса и передал администрации почетные дипломы президента, адресованные лучшим работникам.

– Кроме того, был рад сообщить медикам о том, что сегодня правительство Молдовы на заседании парламента приняло на себя ответственность за ряд важнейших социально-экономических программ, первая из которых – поэтапное повышение зарплат вдвое всем медицинским работникам страны. Первое повышение на 30% будет уже с 1 сентября, – отметил Додон на своей странице в социальной сети. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.