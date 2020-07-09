Игорь Додон посетил крупное предприятие и филиал СЭЗ в Чадыр-Лунге (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон посетил крупное предприятие и филиал СЭЗ в Чадыр-Лунге (ФОТО, ВИДЕО)

В городе Чадыр-Лунга Игорь Додон посетил крупное региональное предприятие ООО TransTest, созданное 15 лет назад первоначально как центр тестирования транспортных средств. Уже через два года здесь открылось производство «снековой» продукции: семена подсолнечника и тыквенные семечки, арахис, миндаль, фисташки и др. Кроме того, открыта линия по производству лаваша.

На предприятии работают 130 человек, объем производства превышает 50 млн. леев, продукция успешно реализуется на внутреннем рынке и экспортируется в Румынию.

Президент ознакомился также с созданным в Чадыр-Лунге отделением Свободной экономической зоны «Валканеш» («Вулканешты»). Решение об открытии филиала на общей площади в 42 га было принято в 2017 году, а в нынешнем году местные власти выделили первые 15 га, остальные площади выделят в ближайшее время. Планируется, что уже весной-летом будущего года первый резидент Свободной экономической зоны сможет начать работу.

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