Игорь Додон пообщался с людьми на рынках в Резине и Шолданештах

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Экс-глава государства посетил сегодня рынки в Резинском и Шолданештском районах. Граждане тепло встретили его и рассказали о наболевшем. Люди возмущены ростом цен и говорят, что власть оставила их один на один с проблемами.

– Они признают, что 2-3 года назад всё же было лучше, а обещанные “хорошие времена” на самом деле хороши только для руководства страны. То, что происходит в Молдове последний год, действительно очень грустно. Всё больше людей нуждаются в срочной помощи и поддержке, – подчеркнул Додон.

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