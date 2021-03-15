Игорь Додон поможет обрести крышу над головой ещё одной нуждающейся семье (ВИДЕО)

Игорь Додон поможет обрести крышу над головой ещё одной нуждающейся семье (ВИДЕО)
В ходе поездок по стране председатель ПСРМ узнал о многодетной семье Ганган из села Гура-Быкулуй Новоаненского района. Они с трудом преодолевают трудности, которые выпали им на жизненном пути. Об этой семье писали и в прессе.

Диана Ганган вместе с мужем воспитывают 8 детей: двух мальчиков и шесть девочек в возрасте от года до 18 лет. Семья ютится в двухкомнатном доме, который им дали родственники. Мать в отпуске по уходу за ребёнком, отец безработный, и их единственный доход – социальная помощь в размере более 5 тысяч леев.

Самая большая мечта семьи – обзавестись собственным домом, просторным и с лучшими условиями. В связи с этим Игорь Додон решил начать кампанию по сбору средств для покупки дома семье Ганган.
– Надеюсь, вместе нам удастся исполнить мечту этой семьи уже к Пасхальным праздникам! – отметил он.
Желающие оказать помощь могут отправить деньги на следующий банковский счёт.
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA; SUCURSALA ANENII NOI
CODUL BĂNCII: AGRNMD2X
CODUL IBAN: MD33AG000000022524232733
CODUL FISCAL: 2002025062212
BENEFICIAR: GANGAN DIANA
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