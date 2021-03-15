Игорь Додон поможет обрести крышу над головой ещё одной нуждающейся семье (ВИДЕО)

Диана Ганган вместе с мужем воспитывают 8 детей: двух мальчиков и шесть девочек в возрасте от года до 18 лет. Семья ютится в двухкомнатном доме, который им дали родственники. Мать в отпуске по уходу за ребёнком, отец безработный, и их единственный доход – социальная помощь в размере более 5 тысяч леев.