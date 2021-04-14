Игорь Додон поможет ещё одной семье обрести крышу над головой

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Игорь Додон сегодня встретился с семьей священника Игоря Комана, 15 лет прослужившего протоиереем в церкви Св. Апостолов Петра и Павла в селе Вишневка Кантемирского района. Недавно он скончался от коронавируса в возрасте всего 42 лет.

Наталья Бербеч, жена священника, осталась одна с шестью детьми в возрасте от двух до 15 лет. Драма еще и в том, что мать священника умерла на следующий день после него, и вдова, сама с детства сирота, осталась без всякой поддержки.

У семьи протоиерея нет собственного дома, все деньги вкладываются в строительство церкви в селе Вишневка. В настоящее время Наталья Бербеч и ее шестеро детей снимают жилище в Комрате.

Игорь Додон пожелал им здоровья и сил и вручил ваучеры от экономического агента на покупку необходимых вещей и продуктов питания. В то же время он сообщил, что решил начать кампанию по сбору средств, чтобы купить им дом.

⁃ Прошу всех, у кого есть возможность, присоединиться к этой кампании и помочь семье пройти все испытания, – призвал Игорь Додон.

Банковские реквизиты:

NATALIA BERBECI

MD66VI225912103290905573MD

MD91VI022331510000178USD

MD51VI022331510000238EUR

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