Игорь Додон помолился вместе с сотнями прихожан о здравии и благополучии молдавского народа (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня – Благовещение Пресвятой Богородицы, один из главных праздников в православном календаре, который повествует нам о дне, когда архангел Гавриил принёс Деве Марии и всему миру весть о предстоящем рождении сына Божия Иисуса. По этому случаю Игорь Додон вместе с супругой Галиной приняли участие в службе в Соборе Рождества Христова в Кишинёве.
– Вместе с прихожанами помолились о здравии и благополучии нашего народа. В этот великий, светлый праздник желаю всем нашим гражданам крепкой веры, душевного покоя, мира и согласия в домах и на всём белом свете! – написал пятый президент страны на своей странице в соцсети.
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