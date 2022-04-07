Игорь Додон помолился вместе с сотнями прихожан о здравии и благополучии молдавского народа (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня – Благовещение Пресвятой Богородицы, один из главных праздников в православном календаре, который повествует нам о дне, когда архангел Гавриил принёс Деве Марии и всему миру весть о предстоящем рождении сына Божия Иисуса. По этому случаю Игорь Додон вместе с супругой Галиной приняли участие в службе в Соборе Рождества Христова в Кишинёве.