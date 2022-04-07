Игорь Додон помолился вместе с сотнями прихожан о здравии и благополучии молдавского народа (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон помолился вместе с сотнями прихожан о здравии и благополучии молдавского народа (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня – Благовещение Пресвятой Богородицы, один из главных праздников в православном календаре, который повествует нам о дне, когда архангел Гавриил принёс Деве Марии и всему миру весть о предстоящем рождении сына Божия Иисуса. По этому случаю Игорь Додон вместе с супругой Галиной приняли участие в службе в Соборе Рождества Христова в Кишинёве.

– Вместе с прихожанами помолились о здравии и благополучии нашего народа. В этот великий, светлый праздник желаю всем нашим гражданам крепкой веры, душевного покоя, мира и согласия в домах и на всём белом свете! – написал пятый президент страны на своей странице в соцсети. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md