Игорь Додон помолился вместе с прихожанами за здоровье и благополучие нашего народа

Игорь Додон помолился вместе с прихожанами за здоровье и благополучие нашего народа
Сегодня, когда Православная церковь чествует Святого мученика Димитрия Мироточивого, вместе с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах Игорь Додон отправился в Чадыр-Лунгу, где отмечается храмовый праздник. 

Независимый кандидат присутствовал на Божественной литургии в монастыре Святого Димитрия в этом городе. Вместе с прихожанами он помолился за здоровье и благополучие нашего народа.
– Поздравил верующих с религиозным праздником, а также с праздником «Касым», который гагаузы отмечают в день Святого Димитрия, знаменуя окончание сельскохозяйственного сезона в регионе, – отметил он. 
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