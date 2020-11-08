Игорь Додон помолился вместе с прихожанами за здоровье и благополучие нашего народа

Сегодня, когда Православная церковь чествует Святого мученика Димитрия Мироточивого, вместе с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах Игорь Додон отправился в Чадыр-Лунгу, где отмечается храмовый праздник.
Независимый кандидат присутствовал на Божественной литургии в монастыре Святого Димитрия в этом городе. Вместе с прихожанами он помолился за здоровье и благополучие нашего народа.
– Поздравил верующих с религиозным праздником, а также с праздником «Касым», который гагаузы отмечают в день Святого Димитрия, знаменуя окончание сельскохозяйственного сезона в регионе, – отметил он.
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delati nado a potom molitsa – faisei