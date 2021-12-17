Игорь Додон помог ещё одной попавшей в беду семье

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В канун дня Святого Николая Чудотворца Игорь Додон встретился с 17-летним Константином Гуцу и 10-летней Марией-Магдаленой Гологан. Брат и сестра из села Чорешть Ниспоренского района остались без матери в ноябре этого года.

Самое большое желание Константина – чтобы по достижении 18 лет он получил опеку над своей сестрой, чтобы они могли быть вместе. Для этого юноше нужно доказать, что он может обеспечить стабильное место жительства для сестры.

Константин сказал мне, что учится на повара и служит в церкви в Ниспоренах. Я не мог остаться равнодушным к положению этих двух детей и сегодня в офисе ПСРМ встретился с Константином и Марией-Магдаленой, заверив их, что помогу найти решение жилищной проблемы. Мы также предоставили им материальную помощь для возмещения расходов, а также еду и зимнюю одежду, – написал Додон на своей странице в соцсети.

Председатель ПСРМ призвал всех быть более восприимчивыми к окружающим и больше заниматься благотворительностью, особенно в канун зимних праздников.

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