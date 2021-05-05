Игорь Додон показал фрагмент своей беседы с Александром Лукашенко (ВИДЕО)

Президент Беларуси тепло встретил председателя Партии социалистов Республики Молдова. Беседа прошла в неформальной обстановке в загородной резиденции Александра Лукашенко в Острошицком Городке под Минском.
– У такого выдающегося и опытного человека и государственного деятеля есть чему поучиться. Ведь Молдова по сравнению с Беларусью многое потеряла в экономическом и социальном плане за 30 лет независимости, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.
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