Игорь Додон показал фрагмент своей беседы с Александром Лукашенко (ВИДЕО)

– У такого выдающегося и опытного человека и государственного деятеля есть чему поучиться. Ведь Молдова по сравнению с Беларусью многое потеряла в экономическом и социальном плане за 30 лет независимости, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.