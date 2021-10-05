Игорь Додон поедет с детьми в Тирасполь на матч “Шериф”-“Интер” (ВИДЕО)

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Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале.

– 3 ноября вместе с детьми мы поедем на футбол, на игру с “Интер”, конечно, чтобы поддержать команду “Шериф”. Думаю, что матч будет удачным, – сказал он.

Додон отметил, что спорт объединяет два берега Днестра, и заявил, что считает победу “Шерифа” в игре с “Реалом” успехом Молдовы.

– Поздравляю ребят и надеюсь, что они дойдут до следующего этапа. Для этого нужна ещё одна победа, – подытожил он.

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