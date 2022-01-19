Игорь Додон по традиции принял участие в крещенских купаниях (ВИДЕО)

Из года в год в праздник Крещения Игорь Додон окунается в ледяную воду одного из озёр, как делают многие верующие в нашей стране и за рубежом. Сегодня он отправился в монастырь Цигэнешть.
– Считается, что мы таким способом очищаемся от грехов, укрепляем тело и душу. К тому же, на мой взгляд, это очень красивая традиция. Ещё раз искренне поздравляю всех с этим прекрасным религиозным праздником. Пусть Крещение Господне принесет свет нашим душам, благополучие домам и гармонию семьям! – написал Додон на своей странице в соцсети.
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