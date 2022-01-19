Игорь Додон по традиции принял участие в крещенских купаниях (ВИДЕО)

Игорь Додон по традиции принял участие в крещенских купаниях (ВИДЕО)
Из года в год в праздник Крещения Игорь Додон окунается в ледяную воду одного из озёр, как делают многие верующие в нашей стране и за рубежом. Сегодня он отправился в монастырь Цигэнешть.

– Считается, что мы таким способом очищаемся от грехов, укрепляем тело и душу. К тому же, на мой взгляд, это очень красивая традиция. Ещё раз искренне поздравляю всех с этим прекрасным религиозным праздником. Пусть Крещение Господне принесет свет нашим душам, благополучие домам и гармонию семьям! – написал Додон на своей странице в соцсети. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md