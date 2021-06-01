Игорь Додон – первый молдавский политик, который начал системно оказывать поддержку материнству и детям, – Односталко

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Игорь Додон – первый молдавский политик, который начал системно оказывать поддержку материнству и детям. Об этом заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко в ходе брифинга для прессы.

Он отметил роль Игоря Додона, во время президентства которого впервые системно начали оказывать поддержку матерям и детям.

– При непосредственном участии Игоря Додона сотни нуждающихся в этом семей получили крышу над головой, тысячами исчисляются случаи адресной помощи детям. Особое внимание уделялось медицинской помощи, когда больным детишкам было необходимо лечение, например, за рубежом, — рассказал Односталко.

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