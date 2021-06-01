Игорь Додон – первый молдавский политик, который начал системно оказывать поддержку материнству и детям, – Односталко

Игорь Додон – первый молдавский политик, который начал системно оказывать поддержку материнству и детям, – Односталко

Игорь Додон – первый молдавский политик, который начал системно оказывать поддержку материнству и детям. Об этом заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко в ходе брифинга для прессы. 

Он отметил роль Игоря Додона, во время президентства которого впервые системно начали оказывать поддержку матерям и детям.

– При непосредственном участии Игоря Додона сотни нуждающихся в этом семей получили крышу над головой, тысячами исчисляются случаи адресной помощи детям. Особое внимание уделялось медицинской помощи, когда больным детишкам было необходимо лечение, например, за рубежом, — рассказал Односталко.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md