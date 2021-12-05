Игорь Додон переизбран на должность президента Шахматной федерации Молдовы на третий срок (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон принял накануне участие в Отчётно-выборном собрании Шахматной федерации Молдовы, где его переизбрали на должность президента Федерации на третий срок. Додон возглавляет федерацию с 2011 года, будучи тогда единогласно избранным на четвёртой конференции организации.
В итоговом отчёте упомянуто, что в 2016-2021 годах Федерация пережила новый этап развития, продолжив прекрасные традиции молдавских шахмат, а также модернизировав методы популяризации этой игры. Игорь Додон отметил, что за эти годы во всех районах страны были созданы территориальные шахматные ассоциации. С целью распространения шахмат среди детей специалисты Федерации разработали Программу факультативного обучения шахматам в начальных учебных заведениях. Создано 143 шахматных спортивных клуба при нескольких образовательных учреждениях и домах культуры в разных населенных пунктах.
– За последние годы значительно увеличилось число игроков с рейтингом ELO. В настоящее время у нас более 400 игроков в списке ELO, в том числе 10 международных гроссмейстеров, 26 международных мастеров спорта, 34 мастера ФИДЕ. По количеству и уровню подготовки шахматистов на международной арене Молдова сегодня занимает 53-е место в мире из 171 страны, – подчеркнул Додон.
Также за отчётный период количество национальных (ежегодно более ста) и международных соревнований увеличилось примерно на 30%. Молдавские спортсмены выступили на мировых олимпиадах, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и так далее.
В рамках Отчётного собрания была принята программа деятельности на 2022–2024 годы, в которой определены основные задачи Шахматной федерации. Игорь Додон поблагодарил всех коллег за доверие и высокую оценку его работы в качестве руководителя Шахматной федерации на протяжении этих лет.
– Оказанное мне доверие означает не только оценку работы, но и огромную ответственность. Убеждён, что вместе с коллегами мы сможем и дальше продвигать шахматы в Молдове, воспитывать великих мастеров и чемпионов. Наша задача – и в первую очередь моя как руководителя Федерации – создать все необходимые условия для того, чтобы Молдова была известна во всем мире как сильная шахматная страна, где растут и тренируются чемпионы, – подытожил он, пожелав молдавским шахматистам новых побед в 2022 году.
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