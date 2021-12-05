Игорь Додон переизбран на должность президента Шахматной федерации Молдовы на третий срок (ФОТО, ВИДЕО)

В рамках Отчётного собрания была принята программа деятельности на 2022–2024 годы, в которой определены основные задачи Шахматной федерации. Игорь Додон поблагодарил всех коллег за доверие и высокую оценку его работы в качестве руководителя Шахматной федерации на протяжении этих лет.

– Оказанное мне доверие означает не только оценку работы, но и огромную ответственность. Убеждён, что вместе с коллегами мы сможем и дальше продвигать шахматы в Молдове, воспитывать великих мастеров и чемпионов. Наша задача – и в первую очередь моя как руководителя Федерации – создать все необходимые условия для того, чтобы Молдова была известна во всем мире как сильная шахматная страна, где растут и тренируются чемпионы, – подытожил он, пожелав молдавским шахматистам новых побед в 2022 году.