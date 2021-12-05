Игорь Додон переизбран на должность президента Шахматной федерации Молдовы на третий срок (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон переизбран на должность президента Шахматной федерации Молдовы на третий срок (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон принял накануне участие в Отчётно-выборном собрании Шахматной федерации Молдовы, где его переизбрали на должность президента Федерации на третий срок. Додон возглавляет федерацию с 2011 года, будучи тогда единогласно избранным на четвёртой конференции организации. 

В итоговом отчёте упомянуто, что в 2016-2021 годах Федерация пережила новый этап развития, продолжив прекрасные традиции молдавских шахмат, а также модернизировав методы популяризации этой игры. Игорь Додон отметил, что за эти годы во всех районах страны были созданы территориальные шахматные ассоциации. С целью распространения шахмат среди детей специалисты Федерации разработали Программу факультативного обучения шахматам в начальных учебных заведениях. Создано 143 шахматных спортивных клуба при нескольких образовательных учреждениях и домах культуры в разных населенных пунктах.
– За последние годы значительно увеличилось число игроков с рейтингом ELO. В настоящее время у нас более 400 игроков в списке ELO, в том числе 10 международных гроссмейстеров, 26 международных мастеров спорта, 34 мастера ФИДЕ. По количеству и уровню подготовки шахматистов на международной арене Молдова сегодня занимает 53-е место в мире из 171 страны, – подчеркнул Додон. 
Также за отчётный период количество национальных (ежегодно более ста) и международных соревнований увеличилось примерно на 30%. Молдавские спортсмены выступили на мировых олимпиадах, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и так далее.

В рамках Отчётного собрания была принята программа деятельности на 2022–2024 годы, в которой определены основные задачи Шахматной федерации. Игорь Додон поблагодарил всех коллег за доверие и высокую оценку его работы в качестве руководителя Шахматной федерации на протяжении этих лет.
– Оказанное мне доверие означает не только оценку работы, но и огромную ответственность. Убеждён, что вместе с коллегами мы сможем и дальше продвигать шахматы в Молдове, воспитывать великих мастеров и чемпионов. Наша задача – и в первую очередь моя как руководителя Федерации – создать все необходимые условия для того, чтобы Молдова была известна во всем мире как сильная шахматная страна, где растут и тренируются чемпионы, – подытожил он, пожелав молдавским шахматистам новых побед в 2022 году. 

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