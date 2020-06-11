Игорь Додон ответит в прямом эфире на вопросы граждан

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Очередной выпуск платформы “Президент отвечает” состоится в формате “лайв”.

– Дорогие друзья, приглашаю вас к диалогу в формате LIVE в новом выпуске “Президент отвечает” завтра, 12 июня, в 10:00. На ваши вопросы я отвечу здесь, на своей странице в Facebook, а также на Youtube, OK.ru и Privesc.eu, – отметил глава государства.

“Аргументы и факты в Молдове” будут вести прямую трансляцию.

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