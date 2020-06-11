Игорь Додон ответит в прямом эфире на вопросы граждан

Игорь Додон ответит в прямом эфире на вопросы граждан

Очередной выпуск платформы “Президент отвечает” состоится в формате “лайв”. 

– Дорогие друзья, приглашаю вас к диалогу в формате LIVE в новом выпуске “Президент отвечает” завтра, 12 июня, в 10:00. На ваши вопросы я отвечу здесь, на своей странице в Facebook, а также на Youtube, OK.ru и Privesc.eu, – отметил глава государства. 

“Аргументы и факты в Молдове” будут вести прямую трансляцию.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md