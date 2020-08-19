Игорь Додон ответит на вопросы граждан (ВИДЕО)

Игорь Додон ответит на вопросы граждан (ВИДЕО)

Глава государства отправился на несколько дней в санаторий в Российскую Федерацию, но находится на постоянной связи с коллегами из парламента и правительства и обсуждает с ними актуальные проблемы и их решения. Несмотря на краткий отпуск, в пятницу, 21 августа, Игорь Додон ответит на вопросы граждан в рамках нового выпуска видеоплатформы “Президент отвечает”.  

– Общение с гражданами остается приоритетом и в эти несколько дней отпуска. В пятницу, 21 августа, как обычно, отвечу на ваши вопросы в рамках нового выпуска “Президент отвечает”. Жду с большим интересом темы, которые вы хотели бы обсудить, – отметил он.

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