Игорь Додон отправился в Резину и Шолданешты

После онлайн-программы «Игорь Додон отвечает», которую записали в родительском доме в Садова, независимый кандидат снова отправился в путь – на этот раз в Резинский и Шолданештский районы.
– Конечно, я в курсе проблем тех, кто здесь живет. Сейчас мне важно встретиться и лично пообщаться с жителями районов. Надо дать людям почувствовать, что я рядом, не отгородился от них, что я знаю, что их волнует и как решить эти вопросы. Мы расскажем им о том, что уже сделано командой, и о том, какая работа нам предстоит. Вместе мы справимся! – отметил он.
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