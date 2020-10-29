Игорь Додон отправился в Резину и Шолданешты

Игорь Додон отправился в Резину и Шолданешты
После онлайн-программы «Игорь Додон отвечает», которую записали в родительском доме в Садова, независимый кандидат снова отправился в путь – на этот раз в Резинский и Шолданештский районы.

– Конечно, я в курсе проблем тех, кто здесь живет. Сейчас мне важно встретиться и лично пообщаться с жителями районов. Надо дать людям почувствовать, что я рядом, не отгородился от них, что я знаю, что их волнует и как решить эти вопросы. Мы расскажем им о том, что уже сделано командой, и о том, какая работа нам предстоит. Вместе мы справимся! – отметил он. 
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