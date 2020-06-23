Игорь Додон отправился с визитом в Москву (ФОТО)

Во вторник днем глава государства отправился с двухдневным рабочим визитом в Москву. По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Игорь Додон будет присутствовать на военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, что в параде участвуют 75 военнослужащих Роты почетного караула Национальной армии Молдовы.
Кроме того, в ходе рабочих встреч с зарубежными коллегами президент намерен обсудить развитие двусторонних отношений, прежде всего торгово-экономических связей.
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