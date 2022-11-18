Игорь Додон освобождён из-под домашнего ареста

Игорь Додон освобождён из-под домашнего ареста

Экс-президент Молдовы Игорь Додон освобождён из-под домашнего ареста, под которым он находился последние полгода. Решение сегодня приняла Высшая судебная палата. 

В то же время Додону запрещено покидать Молдову в течение предстоящих 60 дней.

– Первая наша победа – сегодня меня освободили из-под домашнего ареста, под которым я находился последние полгода. Благодарю своих родных, всех, кто меня поддерживал всё это время, но наша борьба только начинается, и нам есть за что бороться. Победа будет за нами! – прокомментировал решение ВСП сам Додон. 

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