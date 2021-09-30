Игорь Додон остаётся в топе политиков страны, которым граждане доверяют больше всего

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Таковы данные опроса общественного мнения, проведённого iData.

Согласно итогам исследования, председатель ПСРМ занимает второе место в топе политиков, которым граждане доверяют больше всего. На первом – Майя Санду, на третьем – Илан Шор.

Кроме того, 14,2% назвали Игоря Додона самым активным политиком страны за последние 30 дней. Первую строчку заняла Майя Санду – её активность оценили 30,8% граждан.

В топе предпочтений населения остаётся и Блок коммунистов и социалистов. Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, БКС занял бы на них уверенное второе место, а ПДС получила бы 35,3% голосов – на 17,5% меньше, чем на выборах 11 июля.

Опрос общественного мнения проводился с 12 по 24 сентября. В исследовании приняли участие 1086 человек, погрешность составляет +/-3%.

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