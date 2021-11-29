Игорь Додон остаётся в топе политиков с самым высоким уровнем доверия

Игорь Додон остаётся в топе политиков с самым высоким уровнем доверия

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведённый компанией iData. 

Согласно итогам исследования, Игорю Додону доверяют 12,8% опрошенных. Это второе место рейтинга. На первом Майя Санду, на третьем Илан Шор.

Кроме того, Додона назвали также одним из самых активных политиков страны за последние 30 дней. По этому показателю он обогнал Наталью Гаврилицу.

Опрос общественного мнения проводился с 15 по 25 ноября. В исследовании приняли участие 1047 респондентов. Погрешность составляет +/-2,9%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md