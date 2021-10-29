Игорь Додон остаётся в топе политиков, которым граждане доверяют больше всего

Игорь Додон остаётся в топе политиков, которым граждане доверяют больше всего

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого компанией iData. 

Согласно итогам опроса, Игорь Додон сохраняет вторую строчку в рейтинге политиков, которым граждане доверяют больше всего. На первом – Майя Санду. Кроме того, 15% опрошенных назвали Додона самым активным политиком за последние 30 дней, это тоже второе место.

Опрос общественного мнения проводился с 3 по 18 октября, в нём приняли участие 834 респондента. Погрешность составляет +/-3,4%.

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