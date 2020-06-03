Игорь Додон остаётся уверенным лидером доверия граждан

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Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

Согласно итогам, 29,6% опрошенных доверяют Игорю Додону. Это первое место рейтинга. На втором Майя Санду с 20,5%. На третьем месте Андрей Нэстасе с 5%.

У Ренато Усатого 4,5%, у Илана Шора 2,2%. У остальных менее 2%.

Опрос проводился компанией «Фонд общественного мнения» с 23 по 31 мая. В нем приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет +/-2,3%.

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