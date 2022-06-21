Игорь Додон остаётся под домашним арестом ещё на 30 суток (ВИДЕО)

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Решение только что принял суд сектора Чеканы. Экс-президент заявил, что оно было вынесено под политическим давлением и будет оспорено в Апелляционной палате.

Как рассказал журналистам сам Игорь Додон, прокуроры решили заслушать по делу его политических оппонентов, которые критиковали его последние годы. Во-вторых, экс-президенту предъявили то, что он живёт вместе с супругой.

– Странный аргумент. Они недовольны тем, что моя супруга как обвиняемая общается со мной. Не знаю, о чём они. Больные люди. Мне также сказали, что я не должен общаться с прессой, публиковать мессаджи в соцсетях. Я думаю, это нарушение свободы выражения, – сказал Додон.

Он также отметил, что оказывается давление на членов его семьи – в частности, на брата супруги, который ни в чём не виновен.

– У него есть доказательства происхождения денег. Возможно, он не та диаспора, которую кто-то поддерживает, но он решил вернуться в страну и инвестировать в дело в Молдове, за это его и наказали. Есть хорошая диаспора, а есть та, на которую оказывают давление, потому что это мои близкие, – подчеркнул Додон.

Он добавил, что сегодняшний вердикт судей будет обжалован в Апелляционной палате и поблагодарил сторонников за поддержку, отметив, что выстоит.

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