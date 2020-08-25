Игорь Додон остается уверенным лидером народного доверия

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35,1% больше всего доверяют Игорю Додону. Таковы результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице. Это первое место рейтинга.

На втором расположилась Майя Санду – ей доверяют 23,9%. Далее: Ренато Усатый (8,1%), Илан Шор (6,5%), Ион Чебан (4,9%). У Андрея Нэстасе 4,1% доверия, у остальных – менее 4%.

Более того, президент с 51,2% располагается на втором месте по уровню доверия граждан различным институтам и учреждениям. На первом церковь – 63,5%. Третье занимают примарии – 46,4%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ с 5 по 20 августа. В исследовании принял участие 1191 респондент из 83 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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