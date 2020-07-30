Игорь Додон остается фаворитом народного доверия, – опрос

Игорь Додон остается фаворитом народного доверия, – опрос

Глава государства остается политиком с самым высоким уровнем доверия. Таковы результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 30 июля. 

Согласно итогам исследования, 36,1% доверяют Игорю Додону. Это первое место рейтинга. На втором Майя Санду с 28,3%. У Ренато Усатого 7,8%, у Илана Шора 7,3%, у Андрея Нэстасе 4,7%.

Опрос проводился компанией iData – Date Inteligente с 14 по 26 июля. В нем приняли участие 1214 человек. Погрешность составляет 2,8%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. ВРАНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md