Игорь Додон остается фаворитом народного доверия, – опрос

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Глава государства остается политиком с самым высоким уровнем доверия. Таковы результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 30 июля.

Согласно итогам исследования, 36,1% доверяют Игорю Додону. Это первое место рейтинга. На втором Майя Санду с 28,3%. У Ренато Усатого 7,8%, у Илана Шора 7,3%, у Андрея Нэстасе 4,7%.

Опрос проводился компанией iData – Date Inteligente с 14 по 26 июля. В нем приняли участие 1214 человек. Погрешность составляет 2,8%.

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