Игорь Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты в День Победы

Игорь Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты в День Победы

Как и обещал, Игорь Додон опротестовал штраф в размере 9000 леев за ношение георгиевской ленты в День Победы. Заседание суда по этому вопросу пройдёт 19 июля. 

Напомним, георгиевская лента была запрещена в Молдове в апреле голосами депутатами правящей партии. За демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы в размере от 4,5 до 9 тысяч леев.

Ранее Майя Санду заявляла, что место георгиевской ленты — «на свалке истории».

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