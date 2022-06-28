Игорь Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты в День Победы

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Как и обещал, Игорь Додон опротестовал штраф в размере 9000 леев за ношение георгиевской ленты в День Победы. Заседание суда по этому вопросу пройдёт 19 июля.

Напомним, георгиевская лента была запрещена в Молдове в апреле голосами депутатами правящей партии. За демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы в размере от 4,5 до 9 тысяч леев.

Ранее Майя Санду заявляла, что место георгиевской ленты — «на свалке истории».

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