Игорь Додон окажет содействие в решении проблем детсада и лицея села Моловата (ФОТО, ВИДЕО)

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Во время поездки в Дубоссарский район Игорь Додон отправился в деревню Моловата, где пообщался с администрацией детского сада и теоретического лицея «Штефан чел Маре». Президент выслушал их пожелания и пообещал, что заявленные проблемы будут решены.

В частности, в лицее необходимо построить новый санузел, потому что нынешний находится на улице и отремонтировать крышу одного их блоков лицея.

Затем, с учетом того, что сегодня исполняется 516 лет со дня кончины Штефана Великого, вместе с председателем Дубоссарского района Григорием Филипповым президент возложил цветы к бюсту великого господаря в селе Моловата.

После этого глава государства посетил церковь Рождества Богородицы, построенную в 1912 году. Ранее он оказал помощь в ее ремонте. Игорь Додон зажег в церкви свечу и помолился за мир и благополучие наших граждан.

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